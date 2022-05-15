Enver Paşa oldu

Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı dijitalde yayınlanacak olan dizinin hazırlıkları devam ediyor. Aras Bulut İynemli, Songül Öden ve Emma Watson'ın da yer alacağı yapıma, Sarp Akkaya dahil oldu. Oyuncu, dizide İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin askerî kanadının önde gelen isimlerinden Enver Paşa'ya hayat verecek. Projenin müziklerine Alman asıllı Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.