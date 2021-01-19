19 Ocak 2021 Salı 05:26:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 14:46:00
Enis Arıkan kaprisleriyle bıktırdı
Son dönemde çektiği videolarla dijitalde konuşulan Enis Arıkan'ın, YouTube programındaki kaprisleriyle ekip arkadaşlarını bıktırdığı iddia edildi.
Şimdiye kadar beş bölüm çeken Enis Arıkan’a konuk beğendirmek de zorlanan ekibin, 3 konuk koordinatörü ile yollarını ayırdıkları öğrenildi.
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- Enis Arıkan kaprisleriyle bıktırdı