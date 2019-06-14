14 Haziran 2019 11:25 | Cuma
Engin Nurşani, babası Ali Nurşani gibi gırtlak kanseri oldu
Türk Halk Müziği’nin genç ismi Engin Nurşani maalesef gırtlak kanseri oldu. Mesleğinin zirvesinde sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Babası Aşık Ali Nurşani de gırtlak kanserine yakalanıp sesini kaybetmişti. Babasıyla aynı kaderi yaşayan Engin Nurşani’nin ameliyat için 200 bin Lira’ya ihtiyacı var.
Aşık Ali Nurşani ve Anjelika Nurşani’nin oğlu olan Engin Nurşani Almanya doğumlu ve Alman vatandaşı...
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