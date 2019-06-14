Engin Nurşani, babası Ali Nurşani gibi gırtlak kanseri oldu

Babası Aşık Ali Nurşani de gırtlak kanserine yakalanıp sesini kaybetmişti. Babasıyla aynı kaderi yaşayan Engin Nurşani’nin ameliyat için 200 bin Lira’ya ihtiyacı var.

Aşık Ali Nurşani ve Anjelika Nurşani’nin oğlu olan Engin Nurşani Almanya doğumlu ve Alman vatandaşı...



