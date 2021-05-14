Engin Neslihan'ı yok saydı

Engin Akyürek, rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisine veda ederken dikkat çeken bir açıklamaya da imza attı. Oyuncu, geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziye erken veda eden Neslihan Atagül'e teşekkür mesajında yer vermedi. Bir sezon boyunca birlikte başrol oynadığı eski rol arkadaşının emeklerini görmezden gelen Akyürek'in yapım ekibinden, rol arkadaşlarına kadar hemen hemen herkese tek tek teşekkür ederken Neslihan Atagül'ü anmaması dikkatlerden kaçmadı. Akyürek'in Neslihan Atagülü Instagram hesabından takipten çıkarması da hayranlarının gözünden kaçmadı.

