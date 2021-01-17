17 Ocak 2021 Pazar 16:37:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 17:30:00
Engin Hepileri'nin gençlik tarzı olay oldu! Görenler şaştı kaldı
Oyuncu Engin Hepileri'nin yıllar önce Kenter Tiyatrosu'nda çekilen fotoğrafı görenleri şaşırttı.
O dönem provalar için geldiği Kenter Tiyatrosu’nun kulisinde oyuncu arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Engin Hepileri’nin saç stili dikkat çekti. Uzun saçlarıyla 80’li yılların modasını yansıtan ünlü oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan karesi sosyal medyada ilgi gördü.
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- Engin Hepileri'nin gençlik tarzı olay oldu! Görenler şaştı kaldı