Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci çiftinin hayali aynı sahne

All Dergisi’ne röportaj veren oyuncu Beyza Şekerci, ‘’Tiyatroyla ilgili aynı sahnede oynama hayalimiz hep var ama bunu aceleyle sırf birlikte karı koca sahnede olmak için yapmak istemeyiz. Hep araştırıp güzel oyunlar bulmak için okuyoruz. Bunu iyi bir metin ve güzel bir ekiple yapmak gerçekten heyecan verici olur’’ dedi.