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01 Aralık 2020 Salı 20:02:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 17:43:00

Engin Günaydın'ı şaşırtan olay! Nazara geldi

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Engin Günaydın, Cihangir'de görüntülendi.

Alışveriş yapmak için park ettiği motosikleti devrilen oyuncu, marketten çıkınca gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aracını kaldıran Engin Günaydın, ‘’ Motorum devrildiğinde park halindeydi. Ufak tefek darbeler almış ama onlar da nazar olsun'' dedi.

Etiketler : Engin Günaydın nazar Engin Günaydın motosiklet
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