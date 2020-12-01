Engin Günaydın'ı şaşırtan olay! Nazara geldi

Alışveriş yapmak için park ettiği motosikleti devrilen oyuncu, marketten çıkınca gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aracını kaldıran Engin Günaydın, ‘’ Motorum devrildiğinde park halindeydi. Ufak tefek darbeler almış ama onlar da nazar olsun'' dedi.