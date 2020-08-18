Engin Altan Düzyatan'dan kızı Alara ile birlikte duygusal paylaşım
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan, kızları Alara'nın 2. yaşına özel doğum günü partisi düzenledi. Çift, kızlarının yeni yaşını sosyal medyadan yaptıkları duygusal paylaşım gündeme bomba gibi düştü.
Diriliş Ertuğrul'un ardından son olarak Kurşun dizisiyle ekranda boy gösteren oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte kızları Alara'nın doğum gününü kutladı. Instagram hesabının hikaye bölümünden kızıyla paylaşım yapan Engin Altan, fotoğrafa "Doğum günün kutlu olsun bebeğim, kızım..." notunu düştü.
Neslişah Alkoçlar Düzyatan ise doğum gününden paylaştığı karelere, "İyiki dogdun benım canım kızım, seni çok seviyoruz" mesajını yazdı.