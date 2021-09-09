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09 Eylül 2021 Perşembe 11:29:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 11:29:00

Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'li Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin karakterleri belli oldu

Kaynak: AA

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TRT 1'in yeni projesi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, 16 Eylül'de saat 20.00'de TRT 1'de seyirciyle buluşacak.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan TRT 1'in yeni projesi "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

Merakla beklenen projenin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)

Yiğit Özşener (Pietro)

Pelin Akil (İsabel)

Yetkin Dikinciler (İshak)

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)

Melis Babadağ (Zeynep)

İsmail Filiz (Kılıçoğlu)

Caner Topçu (İlyas)

Gülcan Arslan (Despina)

Devrim Evin (Antuan)

Etiketler : engin altan düzyatan ulaş tuna astepe yiğit özşener pelin akil yetkin dikinciler bahadır yenişehirlioğlu melis babadağ ismail filiz barbaroslar akdenizin kılıcı magazin
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