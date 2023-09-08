Engelli hayranına jest yaptı

Şarkıcı Seda Sayan İzmir Menemen 'de sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Sayan, müzikseverlerden büyük alkış aldı. Sayan'ın konserini eşi Çağlar Ökten de en ön sıradan izledi. Sayan, 2003 yılında sabah programına seyirci olarak çıkan o hayranıyla, 20 yıl sonra Menemen'de buluştu. Sayan, hayranını özel araç göndererek yaklaşık 4 saat uzaklıktaki Denizli'den getirtirken, buluşma duygusal ve renkli anlara sahne oldu.

