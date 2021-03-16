Son günlerde yaptırdığı estetiklerle alakalı sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Günel Zeynalova, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Kendisini Michael Jackson'a benzeten takipçilerini engelleyen Zeynalova, "Daha önce de söylediğim gibi saçma sapan yorum yapanları engellemeye devam etmekteyim. Kendiminde gayet farkındayım'' dedi.

