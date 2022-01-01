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01 Ocak 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 12:00:00

Enbe orkestrasından yeni single

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Enbe orkestrası yılın son günü yeni single'larını yayınladı.

Enbe orkestrasının yeni keşfi 20 yaşındaki genç yetenek Berra Kocaaslan ile gerçekleştirilen single, DMC etiketiyle çıktı. Genç yetenek ile ilk kez çalışan orkestranın şefi Behzat Gerçeker, ''Kendisi ile birlikte ilk single'ını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Enbe genç isimlerle müzikseverleri buluşturmaya devam edecek'' dedi.

Etiketler : enbe orkestrası berra kocaaslan single magazin
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