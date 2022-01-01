Enbe orkestrasından yeni single

Enbe orkestrasının yeni keşfi 20 yaşındaki genç yetenek Berra Kocaaslan ile gerçekleştirilen single, DMC etiketiyle çıktı. Genç yetenek ile ilk kez çalışan orkestranın şefi Behzat Gerçeker, ''Kendisi ile birlikte ilk single'ını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Enbe genç isimlerle müzikseverleri buluşturmaya devam edecek'' dedi.