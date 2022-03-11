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En zor çalıştığım sanatçı kendim
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11 Mart 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 12:30:00

En zor çalıştığım sanatçı kendim

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Şarkıcı ve aranjör Mustafa Ceceli en zor çalıştığı müzisyenin kendisi olduğunu söyledi.

Şarkıcı ve aranjör Mustafa Ceceli en zor çalıştığı müzisyenin kendisi olduğunu söyledi. 'Duygu'yla Radyodayız' programına konuk olan Ceceli, "En zor çalıştığım insan kendim. Eşim Selin bana 'başkalarıyla uğraştığı kadar kendinle uğraşmıyorsun' diyor. İşini yaptığım sanatçıların işleriyle daha çok uğraşıyorum" dedi.

Etiketler : En zor çalıştığım sanatçı kendim Şarkıcı ve aranjör Mustafa Ceceli
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