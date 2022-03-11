En zor çalıştığım sanatçı kendim

Şarkıcı ve aranjör Mustafa Ceceli en zor çalıştığı müzisyenin kendisi olduğunu söyledi. 'Duygu'yla Radyodayız' programına konuk olan Ceceli, "En zor çalıştığım insan kendim. Eşim Selin bana 'başkalarıyla uğraştığı kadar kendinle uğraşmıyorsun' diyor. İşini yaptığım sanatçıların işleriyle daha çok uğraşıyorum" dedi.