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30 Aralık 2021 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 14:30:00

En yakın arkadaş rolü tutar

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Oyuncu Seda Türkmen, Meriç Aral ve Efe Tunçer'in sunduğu Teras Noir programına katıldı.

Oyuncu Seda Türkmen, Meriç Aral ve Efe Tunçer'in sunduğu Teras Noir programına katıldı. Türkmen dizilerde sürekli başrolün en yakın arkadaşı rollerinde görünmesiyle ilgili, "Hakkımda şöyle bir yorum var; 'Başrolün en yakın arkadaşı rolünü elli yıllığına kiralayan oyuncu' diye... Her dizide olması gereken bir rol diye düşünüyorum. Çünkü orada doldurulması gereken bir yer var ve eğer başrolün en yakın arkadaşı, iyi oynuyorsa o iş tutuyor" dedi.

Etiketler : Seda Türkmen Meriç Aral Efe Tunçer'
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