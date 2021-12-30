En yakın arkadaş rolü tutar

Oyuncu Seda Türkmen, Meriç Aral ve Efe Tunçer'in sunduğu Teras Noir programına katıldı. Türkmen dizilerde sürekli başrolün en yakın arkadaşı rollerinde görünmesiyle ilgili, "Hakkımda şöyle bir yorum var; 'Başrolün en yakın arkadaşı rolünü elli yıllığına kiralayan oyuncu' diye... Her dizide olması gereken bir rol diye düşünüyorum. Çünkü orada doldurulması gereken bir yer var ve eğer başrolün en yakın arkadaşı, iyi oynuyorsa o iş tutuyor" dedi.