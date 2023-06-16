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16 Haziran 2023 Cuma 15:42:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 15:42:00

"En mutlu günümde halam yok"

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Evlilik hazırlıkları yapan şarkıcı Karsu, "Kına gecemi Aliye halamın yapmasını istemiştim. Ancak depremde kaybettim" dedi.

Şarkıcı Karsu, sevgilisi Mike Schrama ile evlilik hazırlıklarına başladı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına katılan Karsu, düğün detaylarından söz ederken gözyaşlarına boğuldu. Karsu, "Depremden sonra farkına vardım ki hiçbir şey umurumda değil, masada çiçek olmazsa olmasın, insanları istiyorum. Aliye halam vardı, kına gecemi o yapsın istemiştim, o yok şimdi mesela. Artık küçük şeylerden mutlu oluyorum" dedi. Akrabalarının enkaz altında olduğu zamanları da anlatan Karsu, "Bazen kafamı duvarlara vurmayı istedim. Öyle bir şey içindeydik ki ailecek, enkaz altından çıkacaklar mı diyorduk. Türkiye bunu televizyonda izlerken, ben televizyona bakamadım bile" ifadelerini kullandı.

Etiketler : şarkıcı şarkıcı karsu mike schrama
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