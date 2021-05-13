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13 Mayıs 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 12:00:00

En iyisi için çabaladık

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'Sefirin Kızı' dizisi final yapan Tuba Büyüküstün, hiç hesapta yokken başladığı yeni projesine veda ederken yaşadıklarını da anlattı.

'Sefirin Kızı' dizisi final yapan Tuba Büyüküstün, hiç hesapta yokken başladığı yeni projesine veda ederken yaşadıklarını da anlattı. Dizi için çocuklarıyla bir anda Bodrum'da yaşamaya başladığını söyleyen Büyüküstün, şu sözleri yazdı: "Birbirimize yuva olduk, can olduk. Başımıza gelmeyen kalmadı ama herkes elinden gelen için çabaladık ki bence o emek her şeye değer. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.''

Etiketler : tuba büyüküstün sefirin kızı final
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