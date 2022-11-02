En iyi 5 sesten biriyim

Şarkıcı Yeliz, Türkiye'nin en iyi beş sesinden biri olduğunu açıkladı. Şarkıcı, "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda Yeliz, "Sesten çok, iyi bir yorumcuyum ben. Hiç tevazu göstermeyeceğim, Türkiye'nin 5 kişisi varsa o beşinden biri benim. Ama o beş kişinin içinde olmanın hakkını vermedim! Ebru Gündeş, Sibel Can, Funda Arar, Nilüfer ilk aklıma gelenler" diye konuştu.