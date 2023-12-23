En ilginç aile hikayesi

Kaan Yıldırım ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünü paylaştığı 'İyi Bir Aile Değiliz' filmi tamamlandı. Yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın'ın üstlendiği en ilginç 'aile' hikayesini anlatan film 9 Şubat'ta sinema salonlarındaki yerini alacak. Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici'nin üstlendiği filmde babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini enteresan olaylar içerisinde bulan bir ailenin hikayesi beyaz perdeye yansıyacak.