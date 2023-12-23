En ilginç aile hikayesi
Kaan Yıldırım ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünü paylaştığı 'İyi Bir Aile Değiliz' filmi 9 Şubat'ta sinema salonlarındaki yerini alacak.
Kaan Yıldırım ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolünü paylaştığı 'İyi Bir Aile Değiliz' filmi tamamlandı. Yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın'ın üstlendiği en ilginç 'aile' hikayesini anlatan film 9 Şubat'ta sinema salonlarındaki yerini alacak. Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici'nin üstlendiği filmde babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini enteresan olaylar içerisinde bulan bir ailenin hikayesi beyaz perdeye yansıyacak.