En güzeli seçecekler

Bu yıl 41.si gerçekleştirilecek olan Miss Turkey'de hazırlıklar sürüyor. Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek adayları, 20 finalist arasından seçecek jüri üyeleri belli oldu. Can Sandıkçıoğlu, Demet Şener, Tan Sağtürk, Pınar Altuğ Atacan, Prof. Dr. Onur Erol, Sultan Tepe, Neslişah Yılmaz ve Gürhan Sayar'dan oluşan jüri, 'Miss World', 'Miss Universe' ve 'Miss Supranational' yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek kızları belirleyecek.