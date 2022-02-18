En son 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel, en güzel yüz seçildi. Oyuncu, Special Awards tarafından düzenlenen 'Top Face Handsome And Beautiful 2022' listesinde oylamada kadınlar kategorisinde Güney Koreli şarkıcı Kim Ji-Soo'yu geçerek zirvede yer aldı. En güzel yüz seçilen oyuncunun zaman içindeki değişimi gözlerden kaçmazken yaptırdığı işlemler belli oldu. Erçel, istediği yüz hatlarına kavuşmak için badem gözü estetiği, bişektomi, elmacık, dudak ve çene dolgusu yaptırdığı ortaya çıktı.