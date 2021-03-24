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24 Mart 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 16:00:00

En güzel hediye çocukların gülümsemesi

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Oyuncu Şükran Ovalı da doğum günü vesilesiyle kanser hastası çocuklara umut olmak istiyor.

Oyuncu Şükran Ovalı da doğum günü vesilesiyle kanser hastası çocuklara umut olmak istiyor. 1 Nisan'daki yeni yaşı için takipçilerinden Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapmalarını isteyen Ovalı, "Bilmenizi isterim ki benim için benim için bir çocuğun gülümsemesinden mutluluğu için uzatılmış bir elden daha güzel bir hediye olamaz'' dedi.

Etiketler : şükran ovalı doğum günü çocuk
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