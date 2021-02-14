En düşünceli babasın

Mustafa Sandal'ın kız arkadaşı Melis Sütşurup ile fotoğraf paylaşmasının ardından Emina Jahovic, 'iki aydır çocukların nafakasını ödemiyor' diyerek popçunun evine haciz gönderdi. Yaşadığı kıskançlık sonrasında böyle bir intikam aldığı konuşulan Emina Jahovic'in bu davranışı sonrasında Sandal'a kız arkadaşından destek geldi. Çocukları Yaman ve Yavuz ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan Mustafa Sandal'a, Melis Sütşurup, "Sen bir çok şeye şahit olduğum en iyi, en iyi düşünceli, en fedakar babasın" notunu düştü. Mustafa Sandal eski eşinin iddiaları karşısında "Çocuklarımın annesiyle ilgili herhangi bir şey söylemem söz konusu değil" yanıtını verdi.

