En çok satanlar listesinde

Yazar ve televizyon programcısı Elif Şakar'ın ilk romanı 'Herkes Çıplak' edebiyat tutkunlarının beğenisini kazandı. İlk iki baskısı kısa sürede tükenen roman, 'en çok satanlar' listesine girdi. Şakar, ilk romanında gördüğü ilginin kendisini çok mutlu ettiğini ve yeni hikayeler yazmak için cesaretlendirdiğini söyledi.