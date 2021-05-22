En çok Burak konuşuldu

Digilup tarafından yapılan sosyal medya araştırmasına göre, erkek oyuncular arasında sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu. 'Maraşlı' dizisiyle izleyiciyle buluşan Burak Deniz listede en çok konuşulan isim oldu. TRT'nin iddialı dizisi Teşkilat'ta rol alan Çağlar Ertuğrul ise 2. sırada yer aldı. 'Alev Alev'le sevenleri karşısına çıkan Berker Güven listeye 3. sıradan girdi.

