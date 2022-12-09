En çok arananlar bir arada

En çok arananlar bir arada

Google, yıl boyunca dünya çapında dikkat çeken anların, konuların, kişilerin, olayların ve merak edilenlerin açıklandığı arama trendlerini bir etkinlikle duyurdu. Önceki akşam İbrahim Selim'in sunuculuğunda 9 farklı kategoride, 2022 yılında en çok merak edilen aramaları 'Aradıklarımızı Kutluyoruz' temasıyla açıklandı. Gecede Bensu Soral, Birce Akalay, Burcu Biricik, Burcu Esmersoy, Can Bonomo, Öykü Karayel, Miray Daner ve Şükrü Özyıldız gibi isimler yer aldı.