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09 Ocak 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 10:30:00

En büyük zenginliğim evlatlarım

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Türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol, bir takipçisinin "Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna , "Alişan ile beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var" diyerek cevap verdi.

Türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol, bir takipçisinin "Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna , "Alişan ile beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var" diyerek cevap verdi.

Bir süredir eşi Alişan ile ayrılacakları yönünde haberlerle gündemde olan Buse Varol, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisi Varol'a "Kocadan zengin olmak nasıl?" diye sordu. Varol ise şunları söyledi: "Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum. Şimdi de kazanıyorum. (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise) ama Alişan ile beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginliğim bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz? Kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin."

Etiketler : En büyük zenginliğim evlatlarım Türkücü Alişan Buse Varol
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