En büyük hediye Ediz

Müzisyen Özgün Uğurlu, oğlu Ediz ile olan ilişkisini ve baba olmanın getirdiği sorumlulukları anlattı. Uğurlu, Mag dergisi için objektif karşısına geçti. Eşi Nida Uğurlu'yla mutlu bir evliliği olan şarkıcı, "Ediz'i gördüğüm, öptüğüm ve kokladığım her gün, bana en güzel hediye! Evlatlarımız mutlu ve sağlıklı olsun" dedi. Babalığın hayatındaki değişimiyle ilgili Uğurlu, "Eskiden yattığım saatte kalkar oldum. Çok daha sistemli bir yaşam düzeni kurmaya itti beni babalık" açıklamasında bulundu.