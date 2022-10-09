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09 Ekim 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 15:00:00

En büyük değerim ailem

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Şarkıcı Derya Bedavacı, Muamma Plus'ta sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı Derya Bedavacı, Muamma Plus'ta sevenleriyle bir araya geldi. Yaz aylarında yoğun geçen sahne temposundan dolayı ailesiyle kısıtlı bir şekilde vakit geçirdiğini söyleyen Bedavacı, "Aile bu hayattaki en değerli şey benim için, sahnem olmadığı günlerde hep ailemle vakit geçiriyorum" dedi. Şarkıcı, mavi bir elbiseyle hem göze hem kulağa hitap etti. Bedavacı, yaklaşık iki saat boyunca sevilen eserlerini dinleyicilerine seslendirdi.

Etiketler : derya bedavacı konser aile
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