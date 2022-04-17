En baba itiraf

İki sene önce babası Ahmet Özbey'i kaybeden Merve Özbey, acı bir itirafta bulundu. Özbey, YouTube'da katıldığı bir programda babasıyla iletişim kurmaya başladığı zamanlarda gırtlak kanserine yakalandığını söyledi. Özbey, "Babamla konuşmaya başlarken gitti. Gırtlak kanseriydi hiçbir şey konuşamamaya başladık" dedi. Şarkıcı babası Ahmet Özbey'i kaybettiğinde 6.5 aylık hamile oduğu dönemde oldukça zorlanmıştı.