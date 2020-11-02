Emre Altuğ, "Bugün Kuzey, 11. yaşını doldurdu. Dedesi gelemediği için onun adına ben hediye almaya geldim" dedi.

Ayrıca bir televizyon kanalına yarışma programı çektiklerini dile getiren Altuğ, "Pandemi sürecinden dolayı biraz stok bölüm çekiyoruz. En yakın zamanda ekranlarda izleyici ile buluşacağız." dedi.