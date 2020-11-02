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02 Kasım 2020 Pazartesi 16:49:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 08:11:00

Emre Altuğ'un oğlu Kuzey'e doğum günü hediyesi...

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Emre Altuğ, oğlu Kuzey'e doğum günü hediyesi almak için AVM'ye geldi.

Emre Altuğ, "Bugün Kuzey, 11. yaşını doldurdu. Dedesi gelemediği için onun adına ben hediye almaya geldim" dedi.

Ayrıca bir televizyon kanalına yarışma programı çektiklerini dile getiren Altuğ, "Pandemi sürecinden dolayı biraz stok bölüm çekiyoruz. En yakın zamanda ekranlarda izleyici ile buluşacağız." dedi.

Etiketler : Emre Altuğ Kuzey doğum günü hediyesi
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