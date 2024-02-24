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24 Şubat 2024 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 08:00:00

Emre Altuğ'un minik misafiri

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Emre Altuğ, Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Müzisyen Emre Altuğ, Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Altuğ, konserde kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansı, dansları ve şovlarıyla dikkat çeken Altuğ, konserin ilerleyen dakikalarında minik bir hayranı elindeki pankartı göstererek "Seni çok seviyorum" diye bağırdı. Bu durum karşısında kayıtsız kalmayan Altuğ, minik hayranını sahneye davet etti ve 'Yani' şarkısını söyleyip birlikte dans etti.

Etiketler : emre altuğ müzisyen konser
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