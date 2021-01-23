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23 Ocak 2021 Cumartesi 23:42:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 09:42:00

Emre Altuğ'un 'Aramızda bir birliktelik yok' dediği Burcu Çağrı'dan yanıt gecikmedi: İlişkimizi kimse yok sayamaz

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Burcu Çağrı ile Emre Altuğ cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Emre Altuğ'un 'Aramızda bir birliktelik yok' dediği Burcu Çağrı, "İki ay önce ayrıldık. Bütün çevresi biliyordu." açıklamasıyla eski sevgilisini yalanladı.

Eski manken Burcu Çağrı ile Emre Altuğ cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Burcu Çağrı ile ilişkisinin sorulması üzerine Emre Altuğ, ‘Ortalıkta bir birliktelik yok’’ açıklamasını yapmıştı. Altuğ’un bu sözlerini okuyan Burcu Çağrı’dan cevap gecikmedi. Eski manken, 4 yıllık bir birlikteliklerini olduğunu ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncuyla artık görüşmediklerini de ekleyen Burcu Çağrı, ‘’Bizim dört yıllık bir ilişkimiz oldu. Kimse ilişkimizi yok sayamaz. İki ay önce ayrıldık. Bütün çevresi biliyordu’’ diyerek birlikteliği hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Altuğ cephesinden nasıl bir cevap geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.  

Etiketler : Burcu Çağrı Emre Altuğ manken magazin
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