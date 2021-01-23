Burcu Çağrı'dan yanıt gecikmedi

Eski manken Burcu Çağrı ile Emre Altuğ cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Burcu Çağrı ile ilişkisinin sorulması üzerine Emre Altuğ, ‘Ortalıkta bir birliktelik yok’’ açıklamasını yapmıştı. Altuğ’un bu sözlerini okuyan Burcu Çağrı’dan cevap gecikmedi. Eski manken, 4 yıllık bir birlikteliklerini olduğunu ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncuyla artık görüşmediklerini de ekleyen Burcu Çağrı, ‘’Bizim dört yıllık bir ilişkimiz oldu. Kimse ilişkimizi yok sayamaz. İki ay önce ayrıldık. Bütün çevresi biliyordu’’ diyerek birlikteliği hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Altuğ cephesinden nasıl bir cevap geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.

