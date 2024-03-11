Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ, Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de konser verdi. Sahne öncesi kameraların karşısına çıkan Altuğ, "Kalbiniz boş mu?" sorusuna, "Buna şimdi cevap vermeyeyim" diyerek herkesi şaşırttı. Yeni bir aşkın sinyalini veren Altuğ, son dönemde erkek sanatçıların yaptırdığı estetiklerle ilgili ''Kim ne istiyorsa yaptırır. Ben kimseyi yargılamam. Sadece samimiyetimi güvendiğini bildiğim bir arkadaşıma açıkça söylerim'' dedi.