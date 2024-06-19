Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Gayretepe'deki Nadide adlı mekanda görüntülendi.

Emre Altuğ, spor yaparken kendini sakatladığını belirtti.

Dirsek bölgesinde bandajı dikkat çeken Emre Altuğ, "Burada bir rahatsızlık varmış. Dirsek sıvısının dışarı sızmasından kaynaklanıyor. Tenis ve spora bağlıyorum. Suyunu çektirdim ama. Onun içinde mikrop kapmasın diye sardılar. Sağlıklı yaşamak ve çocuklarla spor yapmaya bayılıyorum" dedi.