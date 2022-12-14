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14 Aralık 2022 Çarşamba 15:37:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 15:37:00

Emre Altuğ: Çocuklarım için çok proje reddettim

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'Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ, bir dönem çok fazla dizi ve film teklifleri aldığını ancak çocuklarının küçük olması nedeniyle kabul etmediğini açıkladı.

Başrolünü Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan Emre Altuğ, oyuncu kimliğiyle göz dolduruyor. Oyunculuk sektörüne Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in başrolünü oynadığı 'Tatlı Hayat' dizisiyle giriş yapan Altuğ, 'Lise Defteri' ve 'Sihirli Annem' projelerinin ardından kariyerine ara vermişti. O dönem çok sayıda dizi ve film teklifleri aldığını söyleyen Emre Altuğ, ara verme nedenini ilk kez açıkladı. Eski eşi Çağla Şıkel'den Uzay ve Kuzey isminde oğulları bulunan Altuğ, ''Oyunculuk da şarkıcılık da çok keyifli. Her zaman ikisini bir arada yapmak isterim. Çocuklar büyüyor. Yakında benimle vakit geçirmekten çok hoşlanacaklarını zannetmiyorum. Küçükken birçok projeyi onlar için reddettiğim oldu'' dedi. Altuğ'un 'Yalı Çapkını' dizisi yurtdışına açılarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika Mena'da yayın yapan MBC 4'te ekrana geliyor.

Etiketler : afra saraçoğlu mert ramazan demir yalı çapkını emre altuğ
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