Emre Altuğ Burcu Çağrı ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! 'Birlikte değiliz'

Emre Altuğ'un, manken Çağla Şıkel ile boşandıktan sonra aşk orucunu eski Türkiye güzeli Burcu Çağrı ile bozduğu iddia edilmişti. Bir süredir birlikte oldukları öne sürülen çiftten Altuğ, konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Çağrı, Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç'ın 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini ekledi. Paylaşımda ‘Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir’ sözleri dikkat çekerken şarkıcı, sevgili olmadıkların söyledi. Uçankuş’a konuşan Altuğ, "O işlere hiç girmiyorum. Birliktelik de yok" diye konuştu.

