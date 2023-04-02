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02 Nisan 2023 Pazar 17:36:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 17:36:00

Emre Altuğ, Buçe'ye arka çıktı

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Emre Altuğ, rol arkadaşı Buçe Buse Kahraman'a destek verdi.

'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan oyuncu Emre Altuğ, rol arkadaşı Buçe Buse Kahraman'a destek verdi. Altuğ, yapımda canlandırdığı karakter nedeniyle kötü yorumlara maruz kalan Kahraman'la ilgili konuştu. Altuğ, "Buçe bizim için çok değerlidir, çok iyi bir oyuncu olma adayıdır. Onu üzmeye kimsenin hakkı yok. Yaşı küçük arkadaşlar biraz atarlı oluyorlar. Rol ile gerçek hayatı karıştırmamak lazım. Ona verilen rolü de son derece başarılı oynayan biri" dedi.

Etiketler : yalı çapkını emre altuğ buçe buse kahraman

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