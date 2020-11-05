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05 Kasım 2020 Perşembe 17:37:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:37:00

Emrah'tan Ferhat Göçer'e Yüksel Baltacı ile yeniden yorumladığı şarkı için telif jesti

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Ferhat Göçer, Emrah'a ait 'Götür Beni Gittiğin Yere' adlı şarkısını Yüksel Baltacı ile yeniden yorumladı. Şarkıyı alırken Emrah'ın bir ücret ve telif talebinin olmadığını maddiyatı hiç konuşmadıklarını söyleyen Göçer "Aramızda para konusu geçmedi, aramızda yılların dostluğu var burada karşılıklı bir anlaşma var ben emeğimi o da eserini ortaya koydu’’ dedi.

Etiketler : Yüksel Baltacı Ferhat Göçer Götür Beni Gittiğin Yere Emrah jest telif
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