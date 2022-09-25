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25 Eylül 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 14:00:00

Emrah şarkısına Manga yorumu

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Manga grubunun solisti Ferman Akgül, müzisyen Emrah Erdoğan'la birlikte şarkı hazırlığına girdiklerini söyledi.

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, müzisyen Emrah Erdoğan'la birlikte şarkı hazırlığına girdiklerini söyledi. Akgül, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler' programında "Arabeski seviyorum. İbrahim Erkal müthiş bir sesti, kasetleri bende vardı dinlerdim" dedi. Akgül, şarkıcı Emrah'ın bir şarkısını yeniden yorumlayacağını, "Emrah Abi de bize bir proje getirdi, 1 senedir o projeyle ilgili parça üretmeye çalışıyoruz. Ona, seve seve söz verdik, büyük bir hit'ini verdi bize. Parçanın farklı farklı versiyonlarını yaptık" açıklamasını yaptı.

Etiketler : manga emrah ferman akgül
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