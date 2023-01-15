Empati başarıyı getirdi

Oyuncu Selin Şekerci, otizmli çocukların aileleriyle 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin gösteriminde buluştu. Filmde otizm spektrumlu genç kızı canlandıran Şekerci, bir AVM'de yapılan gösterim öncesinde İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Şekerci, rolüne hazırlanırken empati kurmanın çok mümkün olmadığı renkli bir dünyayı baştan kurması gerektiğini söyledi. Oyuncu, "Çok duygusal ve eğlenceli bir deneyim oldu. Film bana doğru iletişimin önemini öğretti. Doğru iletişim kurduğunuzda sorunlar çok daha kolay çözülüyor" dedi.

