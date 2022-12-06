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06 Aralık 2022 Salı 17:15:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 17:15:00

Emmy Ödüllü Amerikalı oyuncu Kirstie Alley 71 yaşında öldü

Kaynak: AA

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Emmy Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu Kirstie Alley, 71 yaşında kanserden hayatını kaybetti.

The Guardian'ın haberine göre, yakın zamanda kanser teşhisi konulan ünlü oyuncu Alley'nin yaşamını yitirdiği, çocuklarının yaptığı yazılı açıklamayla duyuruldu.

Kansas doğumlu oyuncu, "Cheers" ve "Bak Şu Konuşana" (Look Who's Talking) isimli yapımlarla ün kazanmıştı.

Ünlü oyuncu, 1991 yılında "Cheers" adlı komedi dizisindeki rolü ile Emmy ve Altın Küre ödülüne layık görüldü.

1994'te "David's Mother" isimli televizyon dizisindeki rolü ile ikinci kez Emmy Ödülü alan Alley, 1980'li ve 90'lı yıllarda Uzay Yolu 2: Han'ın Azabı (Star Trek 2: The Wrath of Khan), Summer School, Drop Dead Gorgeous, Deconstructing Harry (Yaramaz Harry) gibi filmlerde ve Veronica's Closet, Scream Queens ve Kirstie gibi televizyon dizilerinde yer almıştı.

Alley ayrıca "Fat Actress" (2005) ve "Kirstie Alley's Big Life" (2010) isimli reality show'lara imza attı.

1970 yılında lise aşkı Bob Alley ile evlenen Alley, 1977'de yılında boşanmıştı. Alley'nin, Parker Stevenson ile 1983 yılında yaptığı evlilik ise 1997'de sonlanmıştı. Ünlü oyuncunun evlat edindiği iki çocuğu bulunuyor.

Etiketler : oyuncu kirstie alley emmy ödülü
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