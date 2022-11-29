Emmoğlu performansı

TSM sanatçısı Muazzez Ersoy, Bahçeşehir Gazino'da sahne aldı. Ersoy, kendisini izlemeye gelen komedyen Şafak Sezer'i sahnesine davet etti. İkili, birlikte Ferdi Tayfur'un Emmoğlu şarkısını seslendirdi. Sezer, yılbaşında İbrahim Tatlıses'le birlikte Belarus'ta sahne alacak olan Ersoy'a takılarak, "Adam (Putin) yılbaşı gecesi giriyorum dedi, ne yapacaksınız orada, hadi bakalım İbrahim ağabeyi kim çıkaracak oradan herkes bırakır kaçar" dedi.