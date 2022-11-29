VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuran vatandaşlara teşekkür mektubu
2022-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
"Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan a...
Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında
5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Semazenin yakasından düşün!
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı yeni yılda da sürdürecek
TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi
Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
6'lı masanın aday tarifi: Kukla başkan!
İki ülke arasında gerginlik! ''Derhal geri çekilin''
Meteoroloji il il saat verdi... Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!
Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli
Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Öksüren her kişi maske takmalı
29 Kasım 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 11:30:00

Emmoğlu performansı

ABONE OL

TSM sanatçısı Muazzez Ersoy, Bahçeşehir Gazino'da sahne aldı. Ersoy, kendisini izlemeye gelen komedyen Şafak Sezer'i sahnesine davet etti.

TSM sanatçısı Muazzez Ersoy, Bahçeşehir Gazino'da sahne aldı. Ersoy, kendisini izlemeye gelen komedyen Şafak Sezer'i sahnesine davet etti. İkili, birlikte Ferdi Tayfur'un Emmoğlu şarkısını seslendirdi. Sezer, yılbaşında İbrahim Tatlıses'le birlikte Belarus'ta sahne alacak olan Ersoy'a takılarak, "Adam (Putin) yılbaşı gecesi giriyorum dedi, ne yapacaksınız orada, hadi bakalım İbrahim ağabeyi kim çıkaracak oradan herkes bırakır kaçar" dedi.

Etiketler : Emmoğlu performansı TSM sanatçısı Muazzez Ersoy
Tükeniyoruz!

Tükeniyoruz!
Şarkı söylemek çok zormuş

Şarkı söylemek çok zormuş
‘Al Sancak' timi geliyor

‘Al Sancak' timi geliyor
3 şehirde 3 konser

3 şehirde 3 konser
Dubai'den teklif

Dubai'den teklif
Sahne ücretleri abartılıyor

Sahne ücretleri abartılıyor
Eğlence bitmedi

Eğlence bitmedi
Dominik yolcusu

Dominik yolcusu
2023'e KKTC'de girecek

2023'e KKTC'de girecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX