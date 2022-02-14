Emlak zengini çıktı

Kıyafetlerine para harcamaktan kaçınan şarkıcı Yıldız Tilbe'nin gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı.



Kendine özgü tarzıyla her daim rüküş seçilen sanatçı Yıldız Tilbe, birçok ünlünün aksine giyim-kuşama para harcamayıp kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor. Kuşadası'nda çiftliği, İstanbul Gayrettepe'de 1, İzmir'de 2 kışlık evi olan Yıldız Tilbe'nin İstanbul'da 2 dairesinin daha olduğu ortaya çıktı. İzmir'de bir çiftliği bulunan Yıldız, evinin yanındaki çiftliği de alarak arazileri birleştirmişti. Konser başına 150 bin TL alan ve her ay 10 konserin üzerinde anlaşmalar yapan Tilbe'nin milyonlarca dolarlık banka hesabı olduğu da iddia ediliyor. Oyuncu geçtiğimiz yıllarda bir röportajında "Gerekirse pazardan giyinir kıyafete servet harcamam" demişti.