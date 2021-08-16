Emina'nın keyfini nafaka kaçırdı

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mustafa Sandal'ın evine 2 aylık nafakasını alamadığı için haciz gönderen Sırp şarkıcı Emina Jahovic Bebek Lucca'da görüntülendi. Evine haciz gelen bu olay sonrası ise Mustafa Sandal nafakanın iptali için mahkemeye başvurmuştu. Jahovic, çıkışta muhabirlerin konu ile ilgili soruları duymazdan gelse de moralinin bir hayli bozulduğu gözlendi.