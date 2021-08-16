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16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:00:00

Emina'nın keyfini nafaka kaçırdı

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Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mustafa Sandal'ın evine 2 aylık nafakasını alamadığı için haciz gönderen Sırp şarkıcı Emina Jahovic Bebek Lucca'da görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mustafa Sandal'ın evine 2 aylık nafakasını alamadığı için haciz gönderen Sırp şarkıcı Emina Jahovic Bebek Lucca'da görüntülendi. Evine haciz gelen bu olay sonrası ise Mustafa Sandal nafakanın iptali için mahkemeye başvurmuştu. Jahovic, çıkışta muhabirlerin konu ile ilgili soruları duymazdan gelse de moralinin bir hayli bozulduğu gözlendi.

Etiketler : Mustafa Sandal 2 aylık nafaka Sırp şarkıcı Emina Jahovic
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