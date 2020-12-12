Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal ile ilgili iddialara son noktayı koydu: Küslük yok konuşuyoruz
Eski eşi Mustafa Sandal ile konuşmadığı iddia edilen Emina Jahovic, böyle bir durumun olmadığını ‘Bu haberler doğru değil' sözleriyle açıkladı.
Çocukları Yaman ve Yavuz’un babası Mustafa Sandal ile küs oldukları konuşulan Emina Jahovic, iddialara son noktayı koydu. Ayrıldıktan sonra çocukları için sık sık bir araya geldiklerini ancak artık bu duruma gerek olmadığını düşünen Jahovic’in, Sandal’ı her yerden sildiği gündem olmuştu. Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen şarkıcı, ‘Mustafa Sandal ile görüşüyor musunuz?’ sorusuna ‘’Bu haberler doğru değil, Mustafa ile konuşuyoruz’’ ifadelerini kullandı. Kendi adını taşıyan güzellik markasının satışlarını, pandeminin etkilendiğini söyleyen Jahovic ''Satışlar iyi gidiyor ama salgından biraz durdu’ ifadelerini kullandı.
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