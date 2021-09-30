Emel'le 3 ay aşk yaşadık

Mehmet Ali Erbil'den Emel Sayın itirafı!

Yaşadığı zor günleri geride bırakan şovmen 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda bir dönem 'Aşkım Aşkım' dizisindeki rol arkadaşı sanatçı Emel Sayın'la birliktelik yaşadığını söyledi.

Erbil, "Çok sevdiğim hâlâ görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum. Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim. Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı ama neden ayrıldığımızı açıklayamam'' dedi.

Erbil, Sayın ile beraber rol aldıkları 'Aşkım Aşkım' dizisinden önce birliktelik yaşadıklarını söyledi.