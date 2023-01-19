‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum

Müzisyen Hakan Aysev, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Aysev, seneler önce Almanya'da bir trafik kazası geçirdiğini ve 6 ay şarkı söyleyemediğini belirtti. Anne ve babası çocukken ayrıldığını söyleyen Aysev, babası için okuduğu şarkıyı açıkladı. Aysev, "Frankfurt'a giderken otobanda arabayla 5 takla attım. Kazada babamın yüzü gözümün önüne geldi. Babamı aradım, görüştük. Benden 'Elveda Gençliğim' şarkısını söylememi istedi, o şarkıyı babam için okuyorum" dedi.