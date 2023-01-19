‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum
Hakan Aysev, İpek Açar'ın 'İpek Yolu' programına konuk oldu.
Müzisyen Hakan Aysev, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Aysev, seneler önce Almanya'da bir trafik kazası geçirdiğini ve 6 ay şarkı söyleyemediğini belirtti. Anne ve babası çocukken ayrıldığını söyleyen Aysev, babası için okuduğu şarkıyı açıkladı. Aysev, "Frankfurt'a giderken otobanda arabayla 5 takla attım. Kazada babamın yüzü gözümün önüne geldi. Babamı aradım, görüştük. Benden 'Elveda Gençliğim' şarkısını söylememi istedi, o şarkıyı babam için okuyorum" dedi.