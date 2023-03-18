Elon paramı geri ver!

2014'te Space Expedition Cooperation (SXC) firması ile uzaya gitmek için başvuru yapan ancak yolculuğu iptal olan Kerimoğlu, şirketin yeni sahibi Elon Musk'a dava açtı. Uzaya gitmek için o dönem 100 bin dolar ödediğini belirten Kerimoğlu, hem parasından hem de hayallerinden olduğunu söyledi. Kerimoğlu, "Şirketi Elon Musk'a satmışlar. Onun firmasıyla mahkemeliğim. 100 bin dolarım gitti. Bu zamanda 100 bin dolar az mı? Beni uzayla ilgili çalışmalara da yollamışlardı. Yer çekimi olmayan ortamlarda uçaklarda gezmiştim" dedi. Mahkemenin devam ettiğini söyleyen Aysal, "Paramla rezil oldum. Ya paramı verecekler ya da uzaya gönderecekler. Ama ben uzaya gitmeye razıyım. Mars'a kalmak üzere bile giderim. Pek normal değilim" diye konuştu.

