Anne olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer, belirginleşen karnını sosyal medya hesabından paylaştı. 7.5 aylık hamile olan Dizer, kız arkadaşlarının karnını tuttuğu bir fotoğrafını yayınladı. Arkadaşlarının kendisine hep destek olduğunu ifade eden Dizer, gönderisinin altına, "Elleri hep üstümde 8 yıldır. Bizim kızlar" notunu düştü. Dizer'in büyüyen karnını görenler "Hamilelik yakışmış" yorumunda bulundu. Çiftin erkek çocukları olacak.