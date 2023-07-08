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08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:12:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:12:00

Elini çabuk tut Demet!

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Sinan Akçıl, Demet Akalın için şarkı hazırladığını söyledi.

Sinan Akçıl, Demet Akalın için yeni bir şarkı hazırladığını söyledi. Demet'in konser programı nedeniyle bir araya gelemediklerini belirten Akçıl, "Demet Akalın'a şarkı yaptım Okan Kurt her gün bu şarkıyı dinliyor arabada en yüksek sesle, Okan şarkı kokusunu çok iyi alır. Tam bir yaz hiti, hadi ismini de verelim şarkının adı 'Her Yerde Çalıyor' tembellik yapmazsa ki öyle bir kadın değildir, söyleyecek. Demet'e özel yazıldı, başkası söylesin istemem ama şarkıyı elimde zor tutuyorum" dedi.

Etiketler : sinan akçıl demet akalın şarkı
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